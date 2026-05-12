Нужно ли платить налог за страховые и пенсионные взносы, которые уплачивает работодатель

09:24, 12 мая 2026
Когда взносы работодателя на медстрахование и негосударственную пенсию не облагаются налогом.
В Государственной налоговой службе разъяснили, включаются ли в налогооблагаемый доход работника средства, которые работодатель оплачивает по договорам добровольного медицинского страхования и негосударственного пенсионного обеспечения.

Суммы, уплаченные работодателем-резидентом за свой счет по таким договорам, не включаются в общий месячный или годовой налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Речь идет о:

  • договорах негосударственного пенсионного обеспечения работника;
  • договорах добровольного медицинского страхования.

Налоговая льгота действует при условии, что сумма таких платежей не превышает 30% начисленной заработной платы конкретного работника.

Таким образом, в пределах установленного лимита работник не уплачивает налог со средств, которые работодатель направляет на его медицинское страхование или негосударственное пенсионное обеспечение.

В ГНС отдельно подчеркнули, что речь идет именно о суммах, которые работодатель уплачивает за свой счет, а не удерживает из заработной платы работника.

