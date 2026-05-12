  1. В Україні

Чи потрібно заново оформлювати субсидію після переїзду члена родини

09:59, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зміна складу домогосподарства може вплинути на право на отримання субсидії.
Чи потрібно заново оформлювати субсидію після переїзду члена родини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям пояснили, чи потрібно повторно звертатися за субсидією, якщо один із членів родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Пенсійному фонді нагадали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення та діє до завершення опалювального сезону — до квітня включно.

Після завершення опалювального сезону 2025–2026 років домогосподарствам, які матимуть право на отримання виплати у травні, субсидію на неопалювальний сезон 2026 року перерахують автоматично.

Водночас субсидія розраховується з урахуванням усіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Тому отримувач виплати зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на субсидію, зокрема про зміну складу домогосподарства.

У разі якщо член родини переїхав і зареєструвався за іншою адресою, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати нову заяву та декларацію.

Подати документи можна:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • поштою;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • через мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ субсидія

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]