Чи потрібно заново оформлювати субсидію після переїзду члена родини

Зміна складу домогосподарства може вплинути на право на отримання субсидії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям пояснили, чи потрібно повторно звертатися за субсидією, якщо один із членів родини переїхав та зареєструвався за іншою адресою.

У Пенсійному фонді нагадали, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення та діє до завершення опалювального сезону — до квітня включно.

Після завершення опалювального сезону 2025–2026 років домогосподарствам, які матимуть право на отримання виплати у травні, субсидію на неопалювальний сезон 2026 року перерахують автоматично.

Водночас субсидія розраховується з урахуванням усіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Тому отримувач виплати зобов’язаний протягом 30 календарних днів повідомити органи Пенсійного фонду України про зміни, які можуть вплинути на право на субсидію, зокрема про зміну складу домогосподарства.

У разі якщо член родини переїхав і зареєструвався за іншою адресою, для призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон необхідно подати нову заяву та декларацію.

Подати документи можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.