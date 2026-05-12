Нужно ли заново оформлять субсидию после переезда члена семьи

Изменение состава домохозяйства может повлиять на право на получение субсидии.

Украинцам объяснили, нужно ли повторно обращаться за субсидией, если один из членов семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения и действует до завершения отопительного сезона — до апреля включительно.

После завершения отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на получение выплаты в мае, субсидию на неотопительный сезон 2026 года пересчитают автоматически.

В то же время субсидия рассчитывается с учетом всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Поэтому получатель выплаты обязан в течение 30 календарных дней сообщить органам Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию, в частности об изменении состава домохозяйства.

В случае если член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу, для назначения жилищной субсидии на неотопительный сезон необходимо подать новое заявление и декларацию.

Подать документы можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

по почте;

онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

через мобильное приложение «Пенсионный фонд».

