Нужно ли заново оформлять субсидию после переезда члена семьи

09:59, 12 мая 2026
Изменение состава домохозяйства может повлиять на право на получение субсидии.
Украинцам объяснили, нужно ли повторно обращаться за субсидией, если один из членов семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения и действует до завершения отопительного сезона — до апреля включительно.

После завершения отопительного сезона 2025–2026 годов домохозяйствам, которые будут иметь право на получение выплаты в мае, субсидию на неотопительный сезон 2026 года пересчитают автоматически.

В то же время субсидия рассчитывается с учетом всех лиц, зарегистрированных в жилом помещении. Поэтому получатель выплаты обязан в течение 30 календарных дней сообщить органам Пенсионного фонда Украины об изменениях, которые могут повлиять на право на субсидию, в частности об изменении состава домохозяйства.

В случае если член семьи переехал и зарегистрировался по другому адресу, для назначения жилищной субсидии на неотопительный сезон необходимо подать новое заявление и декларацию.

Подать документы можно:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • по почте;
  • онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • через мобильное приложение «Пенсионный фонд».

