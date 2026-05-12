Не вистачає страхового стажу: як «докупити» місяці і не припуститися помилки

Особа, яка не має достатнього страхового стажу, може його сформувати самостійно. Про це нагадало головне управління ДПС у Київській області.

Відповідно до ст. 24 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», страховий стаж — це період, за який сплачено внески у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Механізм добровільної участі визначено ст. 10 Закону України № 2464-VI. Законодавець передбачив дві моделі:

- сплата внесків «наперед» для формування стажу (добровільна участь);

- одноразова сплата за минулі періоди.

Для укладення договорів про добровільну сплату, особи, яким необхідно докупити стаж, подають заяву до податкових органів за місцем проживання в паперовому або електронному вигляді.

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати). Це базова величина.

Якщо стаж потрібно «докупити» за минулі роки, застосовується коефіцієнт 2 (ч. 5 ст. 10 Закону № 2464). Тому вартість одного місяця — 3 804,68 грн. Оплата здійснюється одноразово за обраний період після укладення договору.

Для майбутніх періодів достатньо щомісячної сплати не менше мінімального внеску. У такому разі стаж зараховується «місяць у місяць». Основні помилки:

- сплата суми меншої за мінімальний внесок — місяць не зараховується;

- спроба «докупити» періоди до 2004 року — законом це не передбачено;

- порушення строків оплати після укладення договору.

Перевірка стажу

Перед купівлею рекомендується отримати довідку за формою ОК-5 портал ПФУ або застосунок «Дія», щоб точно знати, скільки місяців вам бракує.

