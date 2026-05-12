Не хватает страхового стажа: как «докупить» месяцы и не допустить ошибку

Лицо, не имеющее достаточного страхового стажа, может сформировать его самостоятельно. Об этом напомнило Главное управление ГНС в Киевской области.

Согласно ст. 24 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», страховой стаж — это период, за который уплачены взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

Механизм добровольного участия определён ст. 10 Закона Украины № 2464-VI. Законодатель предусмотрел две модели:

уплата взносов «наперёд» для формирования стажа (добровольное участие);

единовременная уплата за прошлые периоды.

Для заключения договоров о добровольной уплате лица, которым необходимо докупить стаж, подают заявление в налоговые органы по месту жительства в бумажном или электронном виде.

В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты). Это базовая величина.

Если стаж нужно «докупить» за прошлые годы, применяется коэффициент 2 (ч. 5 ст. 10 Закона № 2464). Поэтому стоимость одного месяца — 3 804,68 грн. Оплата осуществляется единовременно за выбранный период после заключения договора.

Для будущих периодов достаточно ежемесячной уплаты не менее минимального взноса. В таком случае стаж засчитывается «месяц в месяц». Основные ошибки:

уплата суммы меньше минимального взноса — месяц не засчитывается;

попытка «докупить» периоды до 2004 года — законом это не предусмотрено;

нарушение сроков оплаты после заключения договора.

Проверка стажа

Перед покупкой рекомендуется получить справку по форме ОК-5 через портал ПФУ или приложение «Дія», чтобы точно знать, сколько месяцев вам не хватает.

