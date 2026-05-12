  1. В Україні

Троє чоловіків, яких зняли з військового обліку, організували схему СЗЧ для військовослужбовців

10:18, 12 травня 2026
ДБР викрило схему втечі мобілізованих із військових частин за 15 тисяч доларів.
Державне бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрило організовану групу, яка за винагороду допомагала мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби.

Як повідомили у ДБР, схема діяла на території чотирьох областей України, а вартість «послуг» становила від 8 до 15 тисяч доларів США з однієї людини.

За даними слідства, організаторами схеми були троє цивільних осіб, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку.

У ДБР зазначають, що фігуранти добре орієнтувалися у механізмах проходження служби та мали зв’язки серед діючих військовослужбовців. Вони шукали «клієнтів» через родичів військових та організовували втечі з військових частин і навчальних центрів.

Сума залежала від місця служби, складності втечі та фінансових можливостей родини військовослужбовця.

Учасники групи координували зв’язок із військовими, надавали інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили військовослужбовців до місць переховування.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять випадків незаконного сприяння самовільному залишенню місця служби у Волинській, Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях. Також слідство встановило факт отримання організатором частини грошей авансом — 2 тисяч доларів США від одного з мобілізованих військових.

Під час передачі другої частини суми у розмірі 8 тисяч доларів правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи. Також затримали двох військовослужбовців, яких раніше вивезли з військових частин і які перебували у розшуку.

У ДБР повідомили, що провели десятки обшуків за місцями проживання учасників схеми та осіб, які залишили службу. Під час слідчих дій вилучили автомобілі, засоби зв’язку та інші речові докази.

Організатору та двом учасникам схеми повідомлено про підозру за пособництво у дезертирстві, тобто самовільному залишенні місця служби з метою ухилитися від військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України).

Двом військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину, повідомлено про підозру за фактом дезертирства, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одній із учасниць схеми призначили домашній арешт. Досудове розслідування триває.

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

