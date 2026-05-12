Трое мужчин, снятых с воинского учета, организовали схему СЗЧ для военнослужащих

ГБР разоблачило схему побега мобилизованных из воинских частей за 15 тысяч долларов.

Государственное бюро расследований совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачило организованную группу, которая за вознаграждение помогала мобилизованным военнослужащим самовольно оставлять места службы.

Как сообщили в ГБР, схема действовала на территории четырех областей Украины, а стоимость «услуг» составляла от 8 до 15 тысяч долларов США с одного человека.

По данным следствия, организаторами схемы были трое гражданских лиц, которые ранее проходили военную службу и были сняты с воинского учета.

В ГБР отмечают, что фигуранты хорошо ориентировались в механизмах прохождения службы и имели связи среди действующих военнослужащих. Они искали «клиентов» через родственников военных и организовывали побеги из воинских частей и учебных центров.

Сумма зависела от места службы, сложности побега и финансовых возможностей семьи военнослужащего.

Участники группы координировали связь с военными, предоставляли инструкции по побегу, помогали избегать проверок и перевозили военнослужащих в места укрытия.

Правоохранители задокументировали как минимум пять случаев незаконного содействия самовольному оставлению места службы в Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областях. Также следствие установило факт получения организатором части денег авансом — 2 тысяч долларов США от одного из мобилизованных военных.

Во время передачи второй части суммы в размере 8 тысяч долларов правоохранители задержали организатора и двух участников группы. Также задержали двух военнослужащих, которых ранее вывезли из воинских частей и которые находились в розыске.

В ГБР сообщили, что провели десятки обысков по местам проживания участников схемы и лиц, оставивших службу. Во время следственных действий изъяли автомобили, средства связи и другие вещественные доказательства.

Организатору и двум участникам схемы сообщено о подозрении в пособничестве дезертирству, то есть самовольному оставлению места службы с целью уклониться от военной службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Двум военнослужащим, которые самовольно оставили воинскую часть, сообщено о подозрении по факту дезертирства, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Одной из участниц схемы назначили домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

