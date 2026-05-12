  1. В Україні

В Україні вперше всі населені пункти отримали можливість оплати карткою на Укрпошті

10:54, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Із 1 травня банківськими картками можна розраховуватися навіть у найменших селах та поблизу фронту, якщо є зв’язок.
В Україні вперше всі населені пункти отримали можливість оплати карткою на Укрпошті
Фото: Укрпошта
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 травня 2026 року можливість розрахунку банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Як повідомив генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, це вперше сталося за всю історію незалежності держави.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, оплату банківськими картками тепер можна здійснювати навіть у селах, де проживає лише кілька людей, а також поблизу лінії фронту — за умови наявності зв’язку.

Смілянський зазначив, що після створення «Укрпошта.Банку» користуватися банківськими картками можна буде також в офлайн-режимі.

Він повідомив, що проєкт тестували у «тихому режимі» протягом 11 днів після запуску, перевіряючи роботу технологій.

За словами гендиректора «Укрпошти», до кінця червня 2026 року планують запровадити можливість не лише оплачувати покупки картками, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки.

Також до кінця року мобільними пристроями для прийому карток планують забезпечити кожного листоношу. У компанії заявляють, що це дозволить приймати оплату картками у будь-якому місті України, а також обслуговувати вдома людей з інвалідністю.

Смілянський наголосив, що реалізацію проєкту здійснили без використання державних або грантових коштів — за рахунок самої «Укрпошти».

Крім того, він повідомив, що компанія готує подання заяви на отримання банківської ліцензії для «Укрпошта.Банку».

За словами гендиректора, понад 1850 пересувних відділень «Укрпошти» вже працюють із POS-терміналами та обслуговують більш ніж 25 тисяч населених пунктів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Укрпошта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Чи можуть заблокувати рахунок за неоновлення військово-облікових даних — роз’яснення процедури

Несплати штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних можуть бути підставою для блокування банківських рахунків.

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]