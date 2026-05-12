В Україні вперше всі населені пункти отримали можливість оплати карткою на Укрпошті

Із 1 травня банківськими картками можна розраховуватися навіть у найменших селах та поблизу фронту, якщо є зв’язок.

Із 1 травня 2026 року можливість розрахунку банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України. Як повідомив генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського, це вперше сталося за всю історію незалежності держави.

За його словами, оплату банківськими картками тепер можна здійснювати навіть у селах, де проживає лише кілька людей, а також поблизу лінії фронту — за умови наявності зв’язку.

Смілянський зазначив, що після створення «Укрпошта.Банку» користуватися банківськими картками можна буде також в офлайн-режимі.

Він повідомив, що проєкт тестували у «тихому режимі» протягом 11 днів після запуску, перевіряючи роботу технологій.

За словами гендиректора «Укрпошти», до кінця червня 2026 року планують запровадити можливість не лише оплачувати покупки картками, а й знімати готівку та поповнювати банківські картки.

Також до кінця року мобільними пристроями для прийому карток планують забезпечити кожного листоношу. У компанії заявляють, що це дозволить приймати оплату картками у будь-якому місті України, а також обслуговувати вдома людей з інвалідністю.

Смілянський наголосив, що реалізацію проєкту здійснили без використання державних або грантових коштів — за рахунок самої «Укрпошти».

Крім того, він повідомив, що компанія готує подання заяви на отримання банківської ліцензії для «Укрпошта.Банку».

За словами гендиректора, понад 1850 пересувних відділень «Укрпошти» вже працюють із POS-терміналами та обслуговують більш ніж 25 тисяч населених пунктів України.

