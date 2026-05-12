В Украине впервые все населенные пункты получили возможность оплаты банковской картой в «Укрпочте»

10:54, 12 мая 2026
С 1 мая банковскими картами можно расплачиваться даже в самых маленьких селах и вблизи линии фронта, если есть связь.
Фото: Укрпочта
С 1 мая 2026 года возможность расчета банковскими картами стала доступна в 100% населенных пунктов Украины. Как сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский, это произошло впервые за всю историю независимости государства.

По его словам, оплату банковскими картами теперь можно осуществлять даже в селах, где проживает всего несколько человек, а также вблизи линии фронта — при условии наличия связи.

Смилянский отметил, что после создания «Укрпочта.Банка» пользоваться банковскими картами можно будет также в офлайн-режиме.

Он сообщил, что проект тестировали в «тихом режиме» в течение 11 дней после запуска, проверяя работу технологий.

По словам гендиректора «Укрпочты», до конца июня 2026 года планируется внедрить возможность не только оплачивать покупки картами, но и снимать наличные и пополнять банковские карты.

Также до конца года мобильными устройствами для приема карт планируется обеспечить каждого почтальона. В компании заявляют, что это позволит принимать оплату картами в любом городе Украины, а также обслуживать на дому людей с инвалидностью.

Смилянский подчеркнул, что реализация проекта осуществлена без использования государственных или грантовых средств — за счет самой «Укрпочты».

Кроме того, он сообщил, что компания готовит заявку на получение банковской лицензии для «Укрпочта.Банка».

По словам генерального директора, более 1850 передвижных отделений «Укрпочты» уже работают с POS-терминалами и обслуживают более 25 тысяч населенных пунктов Украины.

