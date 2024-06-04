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У Києві п’яний мотоцикліст влаштував перегони з поліцією, відео

13:02, 4 червня 2024
У столиці покарали чергового порушника ПДР.
У Києві п’яний мотоцикліст влаштував перегони з поліцією, відео
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У Києві покарали водія мотоцикла Qingqi, який рухався на зустріч транспортному потоку, порушуючи ПДР.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори спробували зупинити транспортний засіб, однак керманич проігнорував вимогу патрульних та продовжив рух.

Згодом правоохоронці зупинили порушника. Виявилось, що керманич не має права керування таким транспортним засобом. Окрім того, у чоловіка були ознаки алкогольного сп'яніння.

Патрульні запропонували громадянинові пройти огляд на стан сп'яніння. Чоловік погодився. Драгер зафіксував результат — 1,89 проміле.

Тож інспектори відсторонили громадянина від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали:

▪ протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП;

▪ протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП;

▪ постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

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