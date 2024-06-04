Поляки заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Рава-Руська»

Польські протестувальники почали блокувати пункт пропуску «Рава-Руська — Гребенне».

Джерело ілюстраційного фото: Суспільне Львів

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» заблоковано рух вантажівок. Як повідомили у ДПСУ, від польської сторони надійшла інформація про початок блокування руху до ППр «Гребенне».

«Представники місцевих фермерських господарств виступили з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію РП з України», - зазначають у Державній прикордонній службі України.

Як пишуть у ДПСУ, у рамках оголошеного блокування протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України.

На вʼїзд в Україну пропуск вантажівок здійснюється за раніше оголошеним графіком – 12 транспортних засобів протягом 12 год, а також одним запуском, додатково, по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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