Поляки заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Рава-Руськая»

Польские протестующие начали блокировать пункт пропуска «Рава-Руськая – Гребенное».

Источник иллюстрационного фото: Общественное Львов

В пункте пропуска «Рава- Руськая – Гребенное» заблокировано движение грузовиков. Как сообщили в ГПСУ, от польской стороны поступила информация о начале блокировки движения в ППр «Гребенное».

«Представители местных фермерских хозяйств выступили с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию РП из Украины», - отмечают в Государственной пограничной службе Украины.

Как пишут в ГПСУ, в рамках объявленной блокировки протестующие не пропускают грузовики на выезд из Украины.

На въезд в Украину пропуск грузовиков осуществляется по ранее объявленному графику – 12 транспортных средств в течение 12 часов, а также одним запуском, дополнительно, по 4 грузовика, осуществляющих перевозку гуманитарной помощи, в час.

Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.

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