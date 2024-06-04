В Хмельницкой области 19-летний водитель сбил на смерть мотоциклиста: как его наказали

В результате ДТП погиб 19-летний мотоциклист, который, по словам отца, только купил мотоцикл и перегонял его домой.

В Хмельницкой области судили 19-летнего водителя за смертельное ДТП. 5 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года – такое наказание назначил Полонский районный суд Хмельницкой области обвиняемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

В пользу матери погибшего – взыскал с него 396 810 гривен морального вреда. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Авария произошла 14 июня 2023 года в г. Полонное: 19-летний водитель автомобиля Ford Fusion перед поворотом налево не убедился, что это будет безопасным и не создаст опасности другим участникам движения, заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, не предоставил преимущество в движении встречному мотоциклу Honda SRF 250R – и столкнулся с ним. В результате автоаварии 19-летний мотоциклист получил тяжелые травмы, от которых 26 июня 2023 года умер в больнице.

В ходе судебного разбирательства водитель Форд Фьюжн свою вину признал частично. Сказал, что видел мотоцикл, но думал, что успеет окончить маневр поворота. Почувствовав удар, остановился и вышел из автомобиля и поддерживал потерпевшего, пока не приехал его отец.

По словам отца погибшего, сын имел водительские удостоверения категории «Б» и навыки вождения на всех видах транспорта. В тот день он купил мотоцикл у своего товарища и как раз перегонял его домой, был без шлема.

Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что вина водителя в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины, доказана полностью.

При избрании вида и меры наказания суд учел, что обвиняемый молодого возраста имеет положительные характеристики, впервые совершил преступление, частично возместил причиненный вред, позицию потерпевших, которые просили назначить ему строжайшее наказание.

«Суд считает, что [обвиняемому] следует назначить наказание в виде лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами, что будет необходимым и достаточным для его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для освобождения его от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным ст..75 УК Украины, и применение ст..69 УК Украины суд не видит», – говорится в приговоре.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.