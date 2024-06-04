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На Хмельниччині 19-річний водій збив на смерть мотоцикліста: як його покарали

19:33, 4 червня 2024
Внаслідок ДТП загинув 19-річний мотоцикліст, який, за словами батька, тільки купив мотоцикл і переганяв його додому.
На Хмельниччині 19-річний водій збив на смерть мотоцикліста: як його покарали
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На Хмельниччині судили 19-річного водія за смертельну ДТП. 5 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки – таке покарання призначив Полонський районний суд Хмельницької області обвинуваченому у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

На користь матері загиблого – стягнув з нього 396 810 гривень моральної шкоди. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд. 

Аварія сталася 14 червня 2023 року у м. Полонне: 19-річний водій автомобіля «Ford Fusion» перед поворотом ліворуч не переконався, що це буде безпечним і не створить небезпеки іншим учасникам руху, завчасно не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, не надав перевагу в русі зустрічному мотоциклу «Honda SRF 250R» – й зіткнувся з ним. У результаті автоаварії 19-річний мотоцикліст отримав тяжкі травми, від яких 26 червня 2023 року помер у лікарні.

Під час судового розгляду справи водій Форд Ф’южн свою вину визнав частково. Сказав, що бачив мотоцикл, але думав, що встигне закінчити маневр повороту. Відчувши удар, зупинився й вийшов з автомобіля та підтримував потерпілого, поки не приїхав його батько.

За словами батька загиблого, син мав посвідчення водія категорії «Б» й навички водіння на усіх видах транспорту. Того дня він купив мотоцикл у свого товариша і якраз переганяв його додому, був без шолома.

Оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що вина водія у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, доведена повністю.

При обранні виду та міри покарання суд врахував, що обвинувачений молодого віку, має позитивні характеристики, уперше вчинив злочин, частково відшкодував заподіяну шкоду, позицію потерпілих, які просили призначити йому найсуворіше покарання.

«Суд вважає, що [обвинуваченому] слід призначити покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами, що буде необхідним і достатнім для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів. Підстав для звільнення його від відбування покарання з підстав, передбачених ст..75 КК України, та застосування ст..69 КК України суд не вбачає», – йдеться у вироку.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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