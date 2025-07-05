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В Україні розглядають запровадження чотириденного робочого тижня – Гетманцев

22:30, 5 липня 2025
Українцям можуть дозволити працювати 4 дні на тиждень за згодою сторін.
В Україні розглядають запровадження чотириденного робочого тижня – Гетманцев
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В Україні можуть дозволити чотириденний робочий тиждень як опцію для працівників і роботодавців, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, можливі два варіанти: збереження 40-годинного робочого тижня, але розподіленого на чотири дні, або гнучка домовленість між працівником і роботодавцем на інших умовах. «В якості експерименту таке б підтримав, я не знаю, точно, напевно, на період війни це не можна робити обов'язковим. Все ж таки роботодавець має разом з трудовим колективом це питання вирішувати. Але зробити це опційно і дати таку можливість, можливість, аби роботодавець і працівник змогли домовитися про такий спосіб і такий режим роботи, я би на це пішов», – зазначив Гетманцев.

Він додав, що чотириденний робочий тиждень уже діє в Бельгії, Ірландії та обговорюється в інших європейських країнах. Польща, за його словами, не є піонером у цьому питанні. Гетманцев вважає, що навіть у воєнний час Україна готова до такого експерименту, якщо бізнес і працівники підтримають ініціативу. «Я думаю, що ми могли б це сприйняти навіть у військовий час, якщо знову ж таки буде на це воля бізнесу і людей разом. Я думаю, що достатньо вже дорослі для того, аби вони могли б це вирішити самостійно», – підкреслив він.

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Данило Гетманцев

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