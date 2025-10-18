Практика судів
У Фінляндії десятки авто потрапили в масштабну ДТП через туман і ожеледицю, фото та відео

19:21, 18 жовтня 2025
У результаті аварії постраждали 12 людей.
У Фінляндії десятки авто потрапили в масштабну ДТП через туман і ожеледицю, фото та відео
Фото: Yle
На півдні Фінляндії десятки водіїв стали учасниками серії дорожньо-транспортних пригод через складні погодні умови. Про це повідомляє Yle.

В районі міста Лахті був дуже густий туман та нульова температура, внаслідок чого виникла малопомітна ожеледь на трасі. У цих умовах слизької дороги та поганої видимості сталася серія "ланцюгових" ДТП за участі десятків авто.

Лише в одній місцевості на Нелостіе постраждали 40 автомобілів. У результаті аварії постраждали 12 людей, двох із них шпиталізували у тяжкому стані. 

Як повідомляється, в аварію потрапила і журналістка Yle. За її словами, туман впав дуже зненацька і дорога одразу перетворилась на ковзанку. 

На іншій дорозі у напрямку на Тампере перекинулася вантажівка з цистерною, там виникла ланцюгова аварія з десятка машин. Дорогу довелось закрити в обох напрямках.

