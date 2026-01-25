  1. Відео
  2. / У світі

Зимовий шторм «Ферн» накрив США — 18 штатів ввели надзвичайний стан, є загиблі, фото та відео

09:25, 25 січня 2026
Зимовий шторм «Ферн» спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах.
Фото: Camden Hall/NurPhoto/picture alliance
Сильний зимовий шторм «Ферн», який прийшов у США в суботу, приніс аномальний холод і рясні снігопади, через що влада в низці штатів була змушена запровадити режим надзвичайної ситуації.Про це повідомляє The Guardian.

У низці міст зафіксували снігопади небачених масштабів — таких обсягів опадів там не було понад століття. Режим надзвичайної ситуації, зокрема, запровадили в Техасі, Луїзіані, Міссісіпі, Алабамі, Джорджії, а також у Південній і Північній Кароліні.

У Нью-Йорку через сильні морози загинули щонайменше троє людей. За даними поліції, тіло 67-річного чоловіка виявили на тротуарі в Манхеттені. Згодом у Брукліні знайшли ще двох загиблих — чоловіка віком близько 30 років та жінку старше 60 років. Правоохоронці підтвердили, що всі три смерті пов’язані з погодними умовами.

Через негоду авіакомпанії скасували понад 11 тисяч рейсів, запланованих на вихідні. Перевізники закликали пасажирів відкласти подорожі, оскільки шторм і надалі загрожує роботі аеропортів.

По всій країні кількість знеструмлень наблизилася до 135 тисяч. Найбільше постраждали південні штати, не пристосовані до таких погодних умов. У Техасі без електропостачання залишилися майже 60 тисяч абонентів, значні перебої також зафіксували в Луїзіані та Нью-Мексико.

Фото: Lawrence Bryant/REUTERS

Фото: AP

США погода

