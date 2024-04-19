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НАТО создаст новый киберцентр для борьбы с киберпространством: подробности

11:32, 19 апреля 2024
В Альянсе собираются постоянно следить за противниками в компьютерных сетях.
НАТО создаст новый киберцентр для борьбы с киберпространством: подробности
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НАТО создаст новый киберцентр в своей военной штаб-квартире в Монсе в Бельгии. Об этом сообщил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным технологиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай на конференции по киберзащите, передает Recorded Future News.

Рабочее название нового объекта – Интегрированный киберцентр НАТО (NICC). Его создание – изменение в Стратегической концепции Североатлантического Альянса. 

Как отметил Аппатурай, теперь «киберпространство постоянно является предметом борьбы», а не только в моменты кризиса или конфликта. НАТО должно постоянно следить за соперниками в компьютерных сетях.

NICC будет круглосуточно информировать НАТО об инцидентах, которые могут повлиять на военные операции в Европе.

«Например, порт в Европе испытал продолжительную кибератаку с целью заблокировать шлюзы. Итак, у нас есть корабли, проходящие через шлюз, [нападающие] пытаются запереть его и слить воду, чтобы бросить корабль внутрь шлюза, который повредит корабль и заблокирует порт», - рассказал заместитель помощника Генерального секретаря НАТО.

В издании отмечают, что официальные лица в США предупреждают, что кибератаки представляют серьезную угрозу для портов.

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