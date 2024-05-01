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За $7000 переправлял уклонистов через границу в качестве второго водителя: разоблачили дельца

21:23, 1 мая 2024
За денежное вознаграждение злоумышленник обещал предоставить мужчине пакет документов, на основе которых последнему разрешался выезд за пределы Украины.
За $7000 переправлял уклонистов через границу в качестве второго водителя: разоблачили дельца
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Во Львовской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый, по предварительному сговору с другими неустановленными лицами, в условиях военного положения способствовал в незаконной переправке военнообязанного мужчины через госграницу Украины в страны ЕС.

За денежное вознаграждение он обещал предоставить мужчине пакет документов, на основе которых последнему разрешался выезд за пределы Украины. На основании вышеупомянутых документов военнообязанный имел право уехать из страны под видом второго водителя транспортного средства.

Свои услуги фигурант оценил в 7000 долларов США. Злоумышленник был задержан после получения им оговоренной суммы средств.

Следственные действия продолжаются, проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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