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В Варшаве коктейлем Молотова пытались поджечь синагогу

21:05, 1 мая 2024
В результате инцидента никто не пострадал.
В Варшаве коктейлем Молотова пытались поджечь синагогу
Источник фото: Wikipedia
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В центре Варшавы неизвестные лица пытались поджечь синагогу Ножиков. Об этом инциденте сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, ссылаясь на информацию от главного раввина Польши Михаэля Шудриха.

"Раввин Шудрих пишет, что кто-то пытался поджечь синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, никто не пострадал. Интересно, кто пытается сорвать годовщину нашего вступления в ЕС? Может, те же люди, кто нацарапал звезды Давида в Париже?", - отметил Сикорский.

На нападение уже отреагировал польский президент Анджей Дуда, который осудил этот поступок, подчеркнув, что в Польше нет места антисемитизму и ненависти. Американское посольство в Варшаве также выразило свою реакцию на этот инцидент.

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