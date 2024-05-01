У Варшаві коктейлем Молотова намагалися підпалити синагогу

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Джерело фото: Wikipedia

В центрі Варшави невідомі особи намагалися підпалити синагогу Ножиків. Про цей інцидент повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, посилаючись на інформацію від головного рабина Польщі Міхаеля Шудріха.

«Рабин Шудріх пише, що хтось намагався підпалити синагогу коктейлем Молотова. Слава Богу, ніхто не постраждав. Цікаво, хто намагається зірвати річницю нашого вступу до ЄС? Може, ті ж люди, хто надряпав зірки Давида в Парижі?», - зазначив Сікорський.

На напад вже відреагував польський президент Анджей Дуда, який засудив цей вчинок, наголосивши, що в Польщі немає місця антисемітизму та ненависті. Американське посольство у Варшаві також висловило свою реакцію на цей інцидент.

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