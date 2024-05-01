За $7000 переправляв ухилянтів через кордон у якості другого водія: викрито ділка

За грошову винагороду зловмисник обіцяв надати чоловіку пакет документів, на основі яких останньому дозволявся виїзд за межі України.

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На Львівщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в умовах воєнного стану сприяв у незаконному переправленні військовозобов’язаного чоловіка через держкордон України до країн ЄС.

За грошову винагороду він обіцяв надати чоловіку пакет документів, на основі яких останньому дозволявся виїзд за межі України. На підставі вищезгаданих документів військовозобов’язаний мав право виїхати з країни під видом другого водія транспортного засобу.

Свої послуги фігурант оцінив у 7 000 доларів США. Зловмисника затримали після отримання ним обумовленої суми коштів.

Правоохоронці продовжують слідчі дії та перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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