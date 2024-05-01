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На Волыни 19-летняя горе-мать заморила голодом дочь: младенец не прожил и двух месяцев

22:40, 1 мая 2024
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка повлекла за собой недостаточное питание.
На Волыни 19-летняя горе-мать заморила голодом дочь: младенец не прожил и двух месяцев
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На Волыни умер младенец, который по данным следствия, 19-летняя мать заморила голодом. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Установлено, что, родив здоровую дочь в январе 2024 года, мать намеренно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку. Малыш умер.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть ребенка повлекла за собой недостаточное питание.

При процессуальном руководстве прокуроров Луцкой окружной прокуратуры 19-летней жительнице Луцка сообщено о подозрении в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

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