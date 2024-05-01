На Волині 19-річна горе-матір заморила голодом доньку: немовля не прожило і двох місяців

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

На Волині померло немовля, яке за даними слідства, 19-річна матір заморила голодом. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Встановлено, що, народивши здорову доньку у січні 2024 року, мати умисно систематично її не годувала, не цікавилась її здоров`ям та своєчасно не звернулася до медичного закладу для надання допомоги дитині. Маля померло.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи смерть дитини спричинило недостатнє харчування.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 19-річній жительці Луцька повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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