В Запорожье задержан адвокат, принесший наркотики для заключенного в СИЗО

Адвокат пронес в Запорожский следственный изолятор наркотики, предварительно спрятав их в обувь.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Запорожье задержан адвокат, который принес наркотики в СИЗО. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина, используя статус защитника, пронес в Запорожский следственный изолятор наркотики, предварительно спрятав его в обувь. Затем передал запрещенные предметы своему подзащитному.

Адвокат задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после передачи наркотиков заключенному.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении в незаконном сбыте наркотических средств в места лишения свободы ( ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Решается вопрос избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.