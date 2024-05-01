В Киеве «накрыли» работу незаконного покерного клуба

В Киеве остановлено функционирование покерного клуба под видом спортивного заведения.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве остановлена деятельность незаконного покерного клуба. Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры было раскрыто и прекращено функционирование нелегального покерного заведения в центре столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, организатор незаконной деятельности, уклонившись от требований лицензирования, установил покерный клуб под видом спортивного заведения, но использовал его для организации азартных игр на деньги.

Для этого он арендовал помещение, где устанавливал покерные столы, нанимал персонал и обеспечивал работу клуба. После документирования незаконной деятельности в клубе был проведен обыск, во время которого было изъято оборудование, которое использовалось для проведения азартных игр.

Сейчас рассматривается вопрос о сообщение организатору и соучастникам преступления о подозрении (ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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