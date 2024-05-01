У Києві «накрили» роботу незаконного покерного клубу

В Києві зупинено функціонування покерного клубу під виглядом спортивного закладу.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

В Києві зупинено діяльність незаконного покерного клубу. За процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури було розкрито та припинено функціонування нелегального покерного закладу в центрі столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, організатор незаконної діяльності, ухилившись від вимог ліцензування, встановив покерний клуб під виглядом спортивного закладу, але використовував його для організації азартних ігор на гроші.

Для цього він орендував приміщення, де встановлював покерні столи, наймав персонал і забезпечував роботу клубу. Після документування незаконної діяльності в клубі було проведено обшук, під час якого було вилучено обладнання, яке використовувалося для проведення азартних ігор.

Наразі розглядається питання щодо повідомлення організатору та співучасникам злочину про підозру (ч. 2 ст. 203-2 КК України). Досудове розслідування продовжується.

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