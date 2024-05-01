У Запоріжжі затримали адвоката, який приніс наркотики для в’язня у СІЗО

Адвокат проніс у Запорізький слідчий ізолятор наркотики, попередньо сховавши їх у взуття.

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У Запоріжжі затримали адвоката, який приніс наркотики до СІЗО. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловік, використовуючи статус захисника, проніс у Запорізький слідчий ізолятор наркотики, попередньо сховавши їх у взуття. Потім передав заборонені предмети своєму підзахисному.

Адвоката затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі наркотиків в’язню.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі ( ч. 2 ст. 307 КК України).

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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