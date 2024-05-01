Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Сотрудник Центрального объединенного районного ТЦК Запорожья безосновательно изъял у предприятия не подлежащие мобилизации автомобили на сумму 11 млн грн. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Теперь он предстанет перед судом за превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК).

Как пояснили в Бюро, в начале российского полномасштабного вторжения должностное лицо ТЦК отвечало за мобилизацию транспортных средств.

Впрочем, он выбирал эти автомобили для изъятия на свой вкус.

В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, фактически находившуюся вне территориальной юрисдикции ТЦК. Владельцев предприятий, которым принадлежат автомобили, на площадке в тот момент не было.

У должностного лица ТЦК не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий. Фигуранту удалось с нарушениями изъять только автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Это четыре грузовика и микроавтобус общей стоимостью почти 11 млн грн.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый закон об усилении мобилизации 10449 предусматривает, что объемы транспортных средств по типам и маркам, которые планируется привлечь во время мобилизации, для предприятий всех форм собственности установят местные государственные администрации по представлению ТЦК, которое , в свою очередь, получит сведения об автомобилях юридических лиц и граждан от МВД. Речь идет об автомобилях, которые могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в рамках выполнения предприятиями и гражданами военно-транспортного долга. Также в Закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» вводится новое понятие – частичный наряд. Соответственно устанавливается, что предприятия, учреждения и организации обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

Автор: Наталья Мамченко

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