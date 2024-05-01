Польша продолжит выплаты украинским беженцам с детьми, но есть условие

Выплаты в рамках программ «800 плюс» и «Добрый старт» будут предоставляться при обязательном обучении в школе.

Правительство Польши одобрило проект изменений в закон «О помощи гражданам Украины». Предложение предусматривает новое условие для выплат украинским беженцам, имеющим детей. Об этом сообщает PAP.

Изменения предполагают, что выплаты в рамках программ «800 плюс» (800 злотых на одного ребенка ежемесячно) и «Добрый старт» (300 злотых для детей, идущих в школу) будут предоставляться при обязательном обучении в школе.

Таким образом, выплаты получат только те дети, которые ходят в дошкольные учебные заведения или школы.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш пояснил, что такие меры ввели, поскольку появились случаи, когда украинцы приезжают в Польшу, получают там выплаты, а затем возвращаются обратно на Родину.

«Мы будем поддерживать граждан Украины, которые были вынуждены уйти от войны и нашли убежище в Польше, но мы также ожидаем четких и понятных правил. Все это в законе, который мы сегодня приняли в правительстве», – отметил он.

Также проект изменений предусматривает продление временной защиты украинских беженцев до 30 сентября 2025 года.

Если документ поддержит польский Сейм, он вступит в силу с 1 июля.

Ранее мы писали, что Польша продолжит защиту украинских беженцев даже без паспортов.

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