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Польща продовжить виплати українським біженцям з дітьми, але є умова

22:00, 1 травня 2024
Виплати в рамках програм «800 плюс» та «Добрий старт» надаватимуться за умови обов'язкового навчання у школі.
Польща продовжить виплати українським біженцям з дітьми, але є умова
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Уряд Польщі схвалив проект змін до закону «Про допомогу громадянам України». Пропозиція передбачає нову умову для виплат українським біженцям, які мають дітей. Про це повідомляє PAP.

Зміни передбачають, що виплати в рамках програм «800 плюс» (800 злотих на одну дитину щомісяця) та «Добрий старт» (300 злотих для тих дітей, які йдуть до школи) надаватимуться за умови обов'язкового навчання у школі.

Таким чином, виплати отримають лише ті діти, які ходять до дошкільних навчальних закладів чи шкіл.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що такі заходи запровадили, оскільки з'явилися випадки, коли українці приїжджають до Польщі, отримують там виплати, а після цього повертаються назад на Батьківщину.

«Ми підтримуватимемо громадян України, які були змушені втекти від війни і знайшли притулок у Польщі, але ми також очікуємо чітких і зрозумілих правил. Все це в законі, який ми сьогодні ухвалили в уряді», - зазначив він.

Також проект змін передбачає продовження тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

Якщо документ підтримає польський Сейм, він набуде чинності з 1 липня.

Раніше ми писали, що Польща продовжить захист для українських біженців навіть без паспортів.

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