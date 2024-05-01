Посадовець ТЦК зміг мобілізувати автомобілів у підприємців на 11 млн грн, вибираючи їх на свій смак – ДБР

Тепер посадовця ТЦК, який вирішив мобілізувати автомобілі, які йому подобалися, прямо зі стоянки підприємства, чекає суд.

Посадовець Центрального об’єднаного районного ТЦК Запоріжжя безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Тепер він постане перед судом за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК).

Як пояснили у Бюро, на початку російського повномасштабного вторгнення посадовець ТЦК відповідав за мобілізацію транспортних засобів.

Втім, він обирав ці автомобілі для вилучення на «свій смак».

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично знаходилась поза межами територіальної юрисдикції ТЦК. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

У посадовця ТЦК не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це - чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», прийнятий закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств усіх форм власності встановлять місцеві державні адміністрації за поданням ТЦК, яке, в свою чергу, отримає відомості про автомобілі юридичних осіб та громадян від МВС. Йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку. Також до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» вводиться нове поняття – частковий наряд. Відповідно встановлюється, що підприємства, установи і організації зобов’язані забезпечувати в разі мобілізації доставку транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини у строк та місце, зазначені в частковому наряді.

Автор: Наталя Мамченко

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