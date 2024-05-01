На Киевщине осужденному назначено 4 года лишения свободы за побег из исправительной колонии

С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору продолжительность заключения увеличена до 5 лет.

На Киевщине осужденному за побег из исправительной колонии назначено наказание – 4 года лишения свободы. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, при публичном обвинении прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры суд признал мужчину виновным в бегстве с места лишения свободы (ч. 1 ст. 393 УК Украины).

Осужденный с 2021 отбывал наказание за грабеж в одной из исправительных колоний Киевщины. В декабре 2023 года во время выполнения работ на территории хозяйственного двора, он совершил побег из учреждения исполнения наказаний. Впоследствии его задержали правоохранители и поместили в учреждение предварительного заключения.

Учитывая доводы прокурора, суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору продолжительность заключения увеличена до 5 лет.

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