​​На Київщині засудженому призначено 4 роки позбавлення волі за втечу з виправної колонії

З урахуванням невідбутого строку за попереднім вироком тривалість ув’язнення збільшено до 5 років.

​На Київщині засудженому за втечу з виправної колонії призначено покарання - 4 роки позбавлення волі. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, за публічного обвинувачення прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури суд визнав чоловіка винним у втечі з місця позбавлення волі (ч. 1 ст. 393 КК України).

Засуджений з 2021 року відбував покарання за грабіж в одній із виправних колоній Київщини. У грудні 2023 року під час виконання робіт на території господарчого подвір’я, він здійснив втечу з установи виконання покарань. Згодом його затримали правоохоронці та помістили до установи попереднього ув’язнення.

Враховуючи доводи прокурора суд призначив чоловіку покарання у виді 4 років позбавлення волі. З урахуванням невідбутого строку за попереднім вироком тривалість ув’язнення збільшено до 5 років.

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