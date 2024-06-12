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В Германии подтвердили смерть 9-летней украинки, которая пропала неделю назад, и сообщили детали

15:33, 12 июня 2024
Тело девочки обнаружили вдали от лесных тропинок на пересеченной местности.
В Германии подтвердили смерть 9-летней украинки, которая пропала неделю назад, и сообщили детали
Фото: Bild
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Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины, поиски которой длились больше недели. Тело 9-летней Валерии нашли недалеко от города Дебельн в Саксонии.

«Мы уверены в том, что погибшая — пропавшая девятилетняя Валерия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования ее семье. Валерия стала жертвой преступления. Мы расследуем убийство», — цитирует слова комиссара полиции Карстен Кемпф издание Bild.

По данным полиции, тело девочки обнаружили накануне вдали от лесных тропинок на пересеченной местности. В прокуратуре сообщили, что сейчас расследование «сосредоточено на круге общения семьи». Впрочем, подозреваемых пока что нет.

«После расследования и вскрытия нет никаких признаков того, что девочка стала жертвой сексуального преступления», — добавила представительница прокуратуры Ингрид Бургхарт.

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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