Автозаполнение деклараций стартует в октябре 2024 года – НАПК

Каждый, кто подает декларации, сможет выбрать опцию автозаполнения примерно 70% строк декларации.

Процесс автозаполнения деклараций о доходах государственных и публичных служащих запустят в октябре 2024 года, что существенно облегчит работу и тем, кто заполняет декларации, и тем, кто проверяет их.

Как пишет «Интерфакс-Украина», об этом сообщил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Виктор Павлущик на Конференции по восстановлению Украины (URC2024) в Берлине 12 июня.

«В настоящее время мы работаем над процессом автозаполнения деклараций. Думаю, что в октябре мы его уже запустим, и каждый, кто подает декларации, сможет выбрать опцию автозаполнения примерно 70% строк декларации», – рассказал Павлущик. «Думаю, что это хорошо для тех, кто подает декларации, и хорошо для нас, потому что мы не будем тратить много времени и ресурсов на проверку уже имеющейся в государстве информации и на выявление ошибок».

Ранее в НАПК ответили, в декларациях представителей каких ведомств нашли больше всего нарушений.

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