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В декларациях представителей каких ведомств нашли больше всего нарушений – в НАПК ответили

11:13, 11 июня 2024
В поле зрения НАПК начали попадать публичные служащие, чьи декларации вряд ли были бы проверены раньше, когда декларации отбирались сугубо по критерию уровня должности.
В декларациях представителей каких ведомств нашли больше всего нарушений – в НАПК ответили
Источник фото: Униан
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 5 месяцев этого года начало 449 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.

В НАПК пишут, что по результатам завершенных за 5 месяцев 133 полных проверок больше всего нарушений, в том числе признаков незаконного обогащения, недостоверных сведений и необоснованных активов установлено в декларациях, поданных представителями:

  • органов местного самоуправления – 15, из них 1 – председателя городского совета, 1 – председателя районного совета, 4 – депутатов областных советов;
  • органов досудебного расследования и полиции – 10;
  • областных и районных государственных администраций – 5;
  • государственных предприятий – 5, из которых 3 – руководителей предприятий.

Нашли свое подтверждение факты декларирования недостоверных сведений

  • в 13 из 38 завершенных проверок деклараций должностных лиц г. Киева (32%);
  • во всех из 4 завершенных – должностных лиц Полтавской области (100%);
  • во всех из 3 завершенных – должностных лиц Черкасской области (100%);
  • во всех из 3 завершенных – должностных лиц Винницкой области (100%);
  • у 4 из 6 завершенных – должностных лиц Черниговской области (67%).

«Новый подход к отбору деклараций на полные проверки оправдывает себя. В поле зрения НАПК начали попадать публичные служащие, чьи декларации вряд ли были бы проверены раньше, когда декларации отбирались сугубо по критерию уровня должности. Коррупция не сосредоточена исключительно на топ-уровне. Ее много на уровне руководителей среднего и нижнего звеньев, она есть во всех регионах и во всех сферах. Однако количество проверок и их результаты совпадают с данными социологических исследований и дают представление о том, какие сферы и регионы наиболее поражены коррупцией. Картина достаточно показательна и дает понимание того, где должны быть сфокусированы усилия антикоррупционных органов», - отметил заместитель Председателя НАПК Николай Корнелюк.

В настоящее время уполномоченные лица НАПК проводят 343 полных проверки.

В НАПК отмечают, что начало полной проверки еще не свидетельствует о совершении декларантом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

В случае выявления по результату проверки нарушений НАПК принимает меры по привлечению лица к установленной законом ответственности, при наличии оснований направляет материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса о конфискации необоснованных активов.

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