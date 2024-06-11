В декларациях представителей каких ведомств нашли больше всего нарушений – в НАПК ответили

Как писала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 5 месяцев этого года начало 449 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.
В НАПК пишут, что по результатам завершенных за 5 месяцев 133 полных проверок больше всего нарушений, в том числе признаков незаконного обогащения, недостоверных сведений и необоснованных активов установлено в декларациях, поданных представителями:
Нашли свое подтверждение факты декларирования недостоверных сведений
«Новый подход к отбору деклараций на полные проверки оправдывает себя. В поле зрения НАПК начали попадать публичные служащие, чьи декларации вряд ли были бы проверены раньше, когда декларации отбирались сугубо по критерию уровня должности. Коррупция не сосредоточена исключительно на топ-уровне. Ее много на уровне руководителей среднего и нижнего звеньев, она есть во всех регионах и во всех сферах. Однако количество проверок и их результаты совпадают с данными социологических исследований и дают представление о том, какие сферы и регионы наиболее поражены коррупцией. Картина достаточно показательна и дает понимание того, где должны быть сфокусированы усилия антикоррупционных органов», - отметил заместитель Председателя НАПК Николай Корнелюк.
В настоящее время уполномоченные лица НАПК проводят 343 полных проверки.
В НАПК отмечают, что начало полной проверки еще не свидетельствует о совершении декларантом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.
В случае выявления по результату проверки нарушений НАПК принимает меры по привлечению лица к установленной законом ответственности, при наличии оснований направляет материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса о конфискации необоснованных активов.
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