У деклараціях представників яких відомств знайшли найбільше порушень – у НАЗК відповіли

В поле зору НАЗК почали потрапляти публічні службовці, чиї декларації навряд чи були б перевірені раніше, коли декларації відбиралися суто за критерієм рівня посади.

Джерело фото: Уніан

Як писала «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції за 5 місяців цього року розпочало 449 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом.

У НАЗК пишуть, що за результатами завершених за 5 місяців 133 повних перевірок найбільше порушень, у тому числі ознак незаконного збагачення, недостовірних відомостей та необґрунтованих активів встановлено у деклараціях, поданих представниками:

органів місцевого самоврядування - 15, з них 1 - голови міської ради, 1- голови районної ради, 4 - депутатів обласних рад;

органів досудового розслідування та поліції - 10;

обласних та районних державних адміністрацій - 5;

державних підприємств - 5, з яких 3 - керівників підприємств.

Знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей

у 13 із 38 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (32%);

у всіх з 4 завершених - посадовців Полтавської області (100%);

у всіх з 3 завершених - посадовців Черкаської області (100%);

у всіх з 3 завершених - посадовців Вінницької області (100%);

у 4 із 6 завершених - посадовців Чернігівської області (67%).

«Новий підхід до відбору декларацій на повні перевірки виправдовує себе. В поле зору НАЗК почали потрапляти публічні службовці, чиї декларації навряд чи були б перевірені раніше, коли декларації відбиралися суто за критерієм рівня посади. Корупція не зосереджена виключно на топ-рівні. Її багато на рівні керівників середньої та нижньої ланок, вона є у всіх регіонах і у всіх сферах. Проте кількість перевірок та їхні результати збігаються з даними соціологічних досліджень і дають уявлення про те, які сфери та регіони найбільше уражені корупцією. Картина досить показова і дає розуміння того, де саме мають бути сфокусовані зусилля антикорупційних органів», - зазначив заступник Голови НАЗК Микола Корнелюк.

Наразі уповноважені особи НАЗК проводять 343 повні перевірки.

У НАЗК зазначають, що початок повної перевірки ще не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.

У разі виявлення за результатом перевірки порушень НАЗК вживає заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності, за наявності підстав скеровує матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

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