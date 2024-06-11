Практика судів
  1. В Україні

У деклараціях представників яких відомств знайшли найбільше порушень – у НАЗК відповіли

11:13, 11 червня 2024
В поле зору НАЗК почали потрапляти публічні службовці, чиї декларації навряд чи були б перевірені раніше, коли декларації відбиралися суто за критерієм рівня посади.
У деклараціях представників яких відомств знайшли найбільше порушень – у НАЗК відповіли
Джерело фото: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції за 5 місяців цього року розпочало 449 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом.

У НАЗК пишуть, що за результатами завершених за 5 місяців 133 повних перевірок найбільше порушень, у тому числі ознак незаконного збагачення, недостовірних відомостей та необґрунтованих активів встановлено у деклараціях, поданих представниками:

  • органів місцевого самоврядування - 15, з них 1 - голови міської ради, 1- голови районної ради, 4 - депутатів обласних рад;
  • органів досудового розслідування та поліції - 10;
  • обласних та районних державних адміністрацій - 5;
  • державних підприємств - 5, з яких 3 - керівників підприємств.

Знайшли своє підтвердження факти декларування недостовірних відомостей

  • у 13 із 38 завершених перевірок декларацій посадовців м. Києва (32%);
  • у всіх з 4 завершених - посадовців Полтавської області (100%);
  • у всіх з 3 завершених - посадовців Черкаської області (100%);
  • у всіх з 3 завершених - посадовців Вінницької області (100%);
  • у 4 із 6 завершених - посадовців Чернігівської області (67%).

«Новий підхід до відбору декларацій на повні перевірки виправдовує себе. В поле зору НАЗК почали потрапляти публічні службовці, чиї декларації навряд чи були б перевірені раніше, коли декларації відбиралися суто за критерієм рівня посади. Корупція не зосереджена виключно на топ-рівні. Її багато на рівні керівників середньої та нижньої ланок, вона є у всіх регіонах і у всіх сферах. Проте кількість перевірок та їхні результати збігаються з даними соціологічних досліджень і дають уявлення про те, які сфери та регіони найбільше уражені корупцією. Картина досить показова і дає розуміння того, де саме мають бути сфокусовані зусилля антикорупційних органів», - зазначив заступник Голови НАЗК Микола Корнелюк.

Наразі уповноважені особи НАЗК проводять 343 повні перевірки.

У НАЗК зазначають, що початок повної перевірки ще не свідчить про вчинення декларантом корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. 

У разі виявлення за результатом перевірки порушень НАЗК вживає заходів щодо притягнення особи до встановленої законом відповідальності, за наявності підстав скеровує матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вирішення питання про конфіскацію необґрунтованих активів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна експортує надлишкову електроенергію до ЄС і так докладається до енергетичної безпеки ЄС – Олаф Шольц

Відновлення України несе користь усім залученим заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував, чому розпочато досудове, а не службове розслідування щодо витоків інформації

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, що оскільки публічна кампанія щодо обставин витоку інформації переросла у справжнє персональне «полювання на відьом» і спробу прямого тиску, він вирішив відповісти публічно.

Досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів – Верховний Суд залишив в силі вирок прокурору

Згідно з висновком службового розслідування замість вжиття відповідних заходів до притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, збирання належних і допустимих доказів, досудове розслідування звелося лише до хаотичних обшуків, вилучення майна і грошових коштів.

Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично буде отримувати дані про працівників з Реєстру Пенсійного фонду

До 5 липня має бути реалізована автоматична взаємодія між Реєстром військовозобов’язаних та Реєстром Пенсійного фонду – «Оберіг» буде отримувати дані про застрахованих працівників.

Депутати вирішили повернутися до ідеї створення повноцінного суду присяжних в Україні

Парламентські комітети з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності провели круглий стіл, де обговорили створення повномасштабного суду присяжних, однак звідки планують брати на це кошти – поки невідомо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    заступник голови Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду