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США скасували заборону на передачу зброї для бригади «Азов», — WP

09:08, 11 червня 2024
Тепер бригада Нацгвардії «Азов» матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ.
США скасували заборону на передачу зброї для бригади «Азов», — WP
Фото: goloskarpat.info
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Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила зняти заборону на постачання зброї солдатам 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії «Азов». Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на заяву Державного департаменту.

Зазначається, що обмеження ввели у 2015 році після дезінформаційної кампанії, що начебто військові підрозділу мають «неонацистські і расистські погляди, а також порушують гуманітарне право». Посадовці США не знайшли жодних доказів таких порушень.

Тепер бригада матиме доступ до такої ж військової допомоги від США, як і будь-який інший підрозділ.

Представник Держдепартаменту відмовився повідомити, коли конкретно зняли заборону і чи надійшла американська зброя до «Азову». Журналісти зазначили, що військові та український уряд не відповіли на запити про коментарі.

Українські чиновники кажуть, що бригада могла б бути більш ефективною під час захисту «Азовсталі» у 2022 році, якби мала доступ до американського обладнання. Всі ці роки членам бригади також забороняли відвідувати навчання, організовані американськими військовими.

Окрім процесу перевірки Державного департаменту, закони США про асигнування протягом тривалого часу забороняли батальйону «Азов» отримувати американську допомогу. Офіційні особи США кажуть, що оскільки батальйон «Азов» зразка 2014 року структурно відрізняється від бригади, яка зараз є частиною Національної гвардії, ці обмеження не застосовуються.

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