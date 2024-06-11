США отменили запрет на передачу оружия для бригады «Азов», — WP

Теперь бригада Нацгвардии «Азов» получит доступ к такой же военной помощи США, как и любое другое подразделение.

Фото: goloskarpat.info

Администрация президента США Джо Байдена решила снять запрет на поставку оружия солдатам 12-й бригады специального назначения Нацгвардии «Азов». Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на заявление Государственного департамента.

Отмечается, что ограничения ввели в 2015 году после дезинформационной кампании, что якобы военные подразделения имеют «неонацистские и расистские взгляды, а также нарушают гуманитарное право». Чиновники США не нашли никаких доказательств таких нарушений.

Теперь у бригады будет доступ к такой же военной помощи от США, как и любое другое подразделение.

Представитель Госдепартамента отказался сообщить, когда конкретно сняли запрет и поступило ли американское оружие в «Азов». Журналисты отметили, что военные и украинское правительство не ответили на запросы комментариев.

Украинские чиновники говорят, что бригада могла быть более эффективной при защите «Азовстали» в 2022 году, если бы имела доступ к американскому оборудованию. Все эти годы членам бригады также запрещали посещать учения, организованные американскими военными.

Кроме процесса проверки Государственного департамента, законы США об ассигнованиях в течение длительного времени запрещали батальону «Азов» получать американскую помощь. Официальные лица США говорят, что поскольку батальон «Азов» образца 2014 структурно отличается от бригады, которая сейчас является частью Национальной гвардии, эти ограничения не применяются.

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