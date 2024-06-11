11 июня: какой сегодня праздник и главные события

11 июня в Украине и мире Всемирный день памяти домашних животных.

Фото: facts.net

Во вторник, 11 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

11 июня в Украине и мире Всемирный день памяти домашних животных. Эта дата была начата, чтобы дать возможность владельцам домашних животных вспоминать тех своих любимцев, которые уже ушли из жизни. Каждый год приходится на второй вторник июня.

Также 11 июня День Жака-Ива Кусто. Если вы хоть немного интересуетесь подводным миром, тогда это имя вам точно знакомо. Жак-Ив Кусто был большим путешественником и ценителем природы, а также режиссером, фотографом, автором телевизионных передач и книг о подводном мире. Именно в этот день 1910 он родился в небольшом французском городке под названием Сент-Андре-де-Кюбзак. Со временем семья переехала в Париж и начала много путешествовать. Юноша окончил военно-морскую академию, но из-за серьезной болезни кишечника, из-за которой он всю жизнь оставался очень худым, не смог служить в морской авиации.

А еще 11 июня Всемирный день борьбы с раком предстательной железы. Событие было создано для повышения осведомленности о раке простаты (предстательной железы), способствовать ранней его диагностике и лечению. У мужчин этот рак является вторым по распространенности и именно благодаря своевременной диагностике можно значительно повысить шансы человека на выздоровление.

Какой сегодня церковный праздник

11 июня в церковном календаре – день памяти святых апостолов Вартоломея и Варнавы. Святой апостол Варфоломей был родом из Каны Галилейской и одним из двенадцати апостолов Христовых. Господь Иисус Христос увидел в нем "истинного израильтянина, в котором нет лукавства". Он вместе с апостолом Филиппом проповедовал Евангелие в Сирии и Малой Азии. Совершил много чудес и исцелил одержимую бесом дочь царя Полимия. Умер на кресте, став мучеником.

Календарь важных событий за 11 июня:

1125 год — крестоносцы одерживают победу над сельджуками в битве при Азазе;

1488 год — шотландские повстанцы захватывают и убивают короля Шотландии Якова III;

1496 год — Христофор Колумб завершает свое второе путешествие;

1580 год — испанские конкистадоры основали Буэнос-Айрес;

1742 год — американец Бенджамин Франклин изобретает кухонную плиту;

1770 год — Джеймс Кук открывает Большой Барьерный риф на побережье Австралии;

1776 год — Континентальный конгресс создает комитет для написания Декларации независимости США;

1889 год — Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобретают складной стул;

1930 год — американский зоолог Уильям Биб и инженер Отис Бертон на построенной ими батисфере опускаются под воду на 400 метров;

1943 год — Уругвай становится первой страной, признавшей французское правительство Шарля де Голля;

1951 год — Португалия объявляет Мозамбик своей провинцией;

1965 год — королева Елизавета II награждает музыкантов группы "Битлз" орденом Британской империи;

1973 год — в Арабской республике Ливия объявляют о национализации американских нефтяных компаний;

1992 год — в Киеве начинается первый конгресс молодых политиков Украины;

2002 год — Пол Маккартни женится на Гизер Миллз.

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