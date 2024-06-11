В центральной части Киева проводят проверки документов и осмотр автомобилей – известная причина

Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы.

Служба безопасности проводит контрразведывательные (по безопасности)мероприятия на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях.

При непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.п.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан.

В ходе проведения мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов, осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения при непосредственном участии Управления государственной охраны Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка ВСУ и Группировки сил и средств обороны города Киева.

Цель – проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

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