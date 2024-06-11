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Проверка обнаружила недостоверных сведений почти на 555 млн грн в декларациях должностных лиц – НАПК

20:24, 11 июня 2024
По результатам завершенных за 5 месяцев 133 проверок выявлено недостоверных сведений на почти 555 млн грн, необоснованных активов на 7,1 млн грн и признаков незаконного обогащения на 17,8 млн грн.
Проверка обнаружила недостоверных сведений почти на 555 млн грн в декларациях должностных лиц – НАПК
Источник фото: НАПК
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 5 месяцев этого года начало 449 полных проверок деклараций по новому риск-ориентированному подходу.

Следовательно, в НАПК сообщили, что по результатам завершенных за 5 месяцев 133 проверок выявлено недостоверных сведений на почти 555 млн грн, необоснованных активов на 7,1 млн грн и признаков незаконного обогащения на 17,8 млн грн.

В частности, в мае завершено 85 полных проверок, по результатам которых установлены признаки:

  • необоснованности активов на 2,6 млн грн сельского головы Верхнекорецкого сельского совета Закарпатской области, членом семьи которого приобретен жилой дом и земельный участок при отсутствии доходов из законных источников;
  • недостоверных сведений на общую сумму почти 499 млн грн (признаки ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины), в том числе в декларациях:

- народного депутата Украины (5,8 млн грн), который не указал сведения о своем финансовом обязательстве, возникшее в связи с покупкой корпоративных прав общества и не указал сведения о произведенных им расходах;

- заместителя начальника отдела Закарпатской таможни (286 млн грн), который не подтвердил происхождение денежных активов члена семьи на сумму свыше 272,6 млн грн, своих денежных активов более чем на 13,3 млн грн, а также не отразил земельный участок и свой доход;

- председателя Белгород-Днестровского районного совета Одесской области (59,6 млн грн), не подтвердившего законность происхождения своего денежного актива на сумму свыше 59,5 млн.грн;

- директора Государственного предприятия «Исследовательское хозяйство "Тахтаулово" Института защиты растений Национальной академии аграрных наук» (27 млн ​​грн), который также не подтвердил законность происхождения своих средств на сумму свыше 25 млн грн, не отразил квартиру, в которой фактически проживал, указал недостоверные сведения о стоимости принадлежащей ему квартиры и размере полученного дохода от отчуждения корпоративных прав;

- работника Донецкой областной прокуратуры (23,4 млн грн), который отразил недостоверные сведения о наличии у него криптовалюты и не указал квартиру, в которой фактически проживал;

- судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области (10 млн грн), которая не отразила сведения о корпоративных правах мужчины, о наличии которых была осведомлена, ведь учредителями общества являются ее близкие лица, исполняющим обязанности директора общества является ее дочь, а вклад в уставный фонд осуществлен за счет имущества мужчины, что было исключено из соответствующего раздела декларации.

Соответствующие материалы НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Государственное бюро расследований (ГБР) и Офис Генерального прокурора (ОГПУ), Национальную полицию Украины (НПУ) для рассмотрения вопроса о начале уголовных производств по ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины и составление админпротоколов по ч. 4 ст. 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, НАПК составило протокол об админправонарушениях по ч. 4 ст. 172-6 КУоАП относительно дознавателя сектора дознания отдела полиции № 5 Запорожского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, указавшей недостоверные сведения о своих доходах на сумму почти 600 тыс. грн. Материалы ориентированы на рассмотрение суда.

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