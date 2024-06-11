Перевірка виявила недостовірних відомостей на майже 555 млн грн в деклараціях посадовців – НАЗК

За результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на 7,1 млн грн та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн грн.

Джерело фото: НАЗК

Як писала «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції за 5 місяців цього року розпочало 449 повних перевірок декларацій за новим ризик-орієнтованим підходом.

Відтак, у НАЗК повідомили, що за результатами завершених за 5 місяців 133 перевірок виявлено недостовірних відомостей на майже 555 млн грн, необґрунтованих активів на 7,1 млн грн та ознак незаконного збагачення на 17,8 млн грн.

Зокрема, у травні завершено 85 повних перевірок, за результатами яких встановлено ознаки:

необґрунтованості активів на 2,6 млн грн сільського голови Верхньокорецької сільської ради Закарпатської області, членом сім’ї якого набуто житловий будинок та земельну ділянку за відсутності доходів із законних джерел;

на 2,6 млн грн сільського голови Верхньокорецької сільської ради Закарпатської області, членом сім’ї якого набуто житловий будинок та земельну ділянку за відсутності доходів із законних джерел; недостовірних відомостей на загальну суму майже 499 млн грн (ознаки ст. 366-2 Кримінального кодексу України), у тому числі у деклараціях:

- народного депутата України (5,8 млн грн), який не зазначив відомості про своє фінансове зобов’язання, яке виникло у зв’язку з купівлею корпоративних прав товариства та не вказав відомості про здійснені ним видатки;

- заступника начальника відділу Закарпатської митниці (286 млн грн), який не підтвердив походження грошових активів члена сім’ї на суму понад 272,6 млн грн, своїх грошових активів на понад 13,3 млн грн, а також не відобразив земельну ділянку та свій дохід;

- голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області (59,6 млн грн), який не підтвердив законність походження свого грошового активу на суму понад 59,5 млн грн;

- директора Державного підприємства «Дослідне господарство "Тахтаулово" Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук» (27 млн грн), який також не підтвердив законність походження своїх коштів на суму понад 25 млн грн, не відобразив квартиру, в якій фактично проживав, вказав недостовірні відомості про вартість квартири, що йому належить, та розмір отриманого доходу від відчуження корпоративних прав;

- працівника Донецької обласної прокуратури (23,4 млн грн), який відобразив недостовірні відомості про наявність у нього криптовалюти та не вказав квартиру, в якій фактично проживав;

- судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області (10 млн грн), яка не відобразила відомості про корпоративні права чоловіка, про наявність яких була обізнана, адже засновниками товариства є її близькі особи, виконувачкою обов’язків директора товариства є її донька, а внесок у статутний фонд здійснено за рахунок майна чоловіка, що було виключено з відповідного розділу декларації.

Відповідні матеріали НАЗК скерувало до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу Генерального прокурора (ОГПУ), Національної поліції України (НПУ) для розгляду питання про початок кримінальних проваджень за ст. 366-2 Кримінального кодексу України та складення адмінпротоколів за ч. 4 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, НАЗК склало протокол про адмінправопорушення за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП щодо дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, яка вказала недостовірні відомості про свої доходи на суму майже 600 тис. грн. Матеріали спрямовані на розгляд суду.

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