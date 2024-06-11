11 червня: яке сьогодні свято та головні події

11 червня в Україні і світі Всесвітній день пам'яті домашніх тварин.

Фото: facts.net

У вівторок, 11 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

11 червня в Україні і світі Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Ця дата була започаткована, щоб дати можливість власникам домашніх тварин згадувати тих своїх улюбленців, які вже пішли з життя. Щороку припадає на другий вівторок червня.

Також 11 червня День Жака-Іва Кусто. Якщо ви хоча б трішки цікавитесь підводним світом, тоді це ім'я вам точно знайоме. Жак-Ів Кусто був великим мандрівником та поціновувачем природи, а ще режисером, фотографом, автором телевізійних передач і книжок про підводний світ. Саме цього дня 1910 року він народився у невеличкому французькому містечку під назвою Сент-Андре-де-Кюбзак. Згодом сім'я переїхала до Парижа і почала багато подорожувати. Юнак закінчив військово-морську академію, але через серйозну хворобу кишківника, через яку він все життя залишався дуже худим, не зміг служити в морській авіації.

А ще 11 червня Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Подія була створена для підвищення обізнаності про рак простати (передміхурової залози), сприяти ранній його діагностиці та лікуванню. У чоловіків цей рак є другим за поширеністю і саме завдяки вчасній діагностиці можна значно підвищити шанси людини на одужання.

Яке сьогодні церковне свято

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святих апостолів Вартоломея й Варнави. Святий апостол Варфоломій був родом із Кани Галілейської та одним із дванадцяти апостолів Христових. Господь Ісус Христос побачив у ньому "справжнього ізраїльтянина, в якому немає лукавства". Він разом з апостолом Филипом проповідував Євангеліє в Сирії та Малій Азії. Здійснив багато див і зцілив одержиму бісом дочку царя Полімія. Помер на хресті, ставши мучеником.

Календар важливих подій за 11 червня:

1125 рік — хрестоносці здобувають перемогу над сельджуками в битві під Азазе;

1488 рік — шотландські повстанці захоплюють й убивають короля Шотландії Якова III;

1496 рік — Христофор Колумб завершує свою другу подорож;

1580 рік — іспанські конкістадори заснували Буенос-Айрес;

1742 рік — американець Бенджамін Франклін винаходить кухонну плиту;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Великий Бар'єрний риф на узбережжі Австралії;

1776 рік — Континентальний конгрес створює комітет для написання Декларації незалежності США;

1889 рік — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винаходять складаний стілець;

1930 рік — американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опускаються під воду на 400 метрів;

1943 рік — Уругвай стає першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля;

1951 рік — Португалія оголошує Мозамбік своєю провінцією;

1965 рік — королева Єлизавета II нагороджує музикантів гурту "Бітлз" орденом Британської імперії;

1973 рік — в Арабській республіці Лівія оголошують про націоналізацію американських нафтових компаній;

1992 рік — у Києві розпочинається перший конгрес молодих політиків України;

2002 рік — Пол Маккартні одружується з Гізер Міллз.

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