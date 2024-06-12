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Автозаповнення декларацій стартує в жовтні 2024 року – НАЗК

15:15, 12 червня 2024
Кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації.
Автозаповнення декларацій стартує в жовтні 2024 року – НАЗК
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Процес автозаповнення декларацій про доходи державних та публічних службовців запустять у жовтні 2024 року, що суттєво полегшить роботу і тим, хто заповнює декларації, і тим, хто перевіряє їх.

Як пише «Інтерфакс-Україна», про це повідомив голова Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик на Конференції з відновлення України (URC2024) у Берліні 12 червня.

«Наразі ми працюємо над процесом автозаповнення декларацій. Думаю, що в жовтні ми його вже запустимо, і кожен, хто подає декларації, зможе обрати опцію автозаповнення приблизно 70% рядків декларації», - розповів Павлущик. «Думаю, що це добре для тих, хто подає декларації, і добре для нас, тому що ми не витрачатимемо багато часу і ресурсів на перевірку інформації, яка вже є в державі, і на виявлення помилок».

Раніше у НАЗК відповіли, у деклараціях представників яких відомств знайшли найбільше порушень.

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