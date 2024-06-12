У Німеччині підтвердили смерть 9-річної українки, яка зникла тиждень тому, та повідомили деталі

Тіло дівчинки виявили далеко від лісових стежок на пересіченій місцевості.

Фото: Bild

Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України, пошуки якої тривали більше тижня. Тіло 9-річної Валерії знайшли неподалік міста Дебельн у Саксонії.

«Ми впевнені, що загибла — зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо глибоке співчуття її сім'ї. Валерія стала жертвою злочину. Ми розслідуємо вбивство», - цитує слова комісарки поліції Карстен Кемпф видання Bild.

За даними поліції, тіло дівчинки виявили напередодні далеко від лісових стежок на пересіченій місцевості. У прокуратурі повідомили, що наразі розслідування «зосереджено на колі спілкування сім'ї». Втім, підозрюваних наразі немає.

«Після розслідування та розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину», - додала представниця прокуратури Інгрід Бургхарт.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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