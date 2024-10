Среди дюн появились реки и озера — часть пустыни Сахары ушла под воду, видео

Пустынные районы Северной Африки из-за сильных дождей ушли под воду. В частности, пострадала небольшая деревня Мерзуга, которая находится на юго-востоке Марокко. После проливных дождей посреди засушливого ландшафта там образовались настоящие озера, пишет Bild.

В результате наводнения в Марокко и Алжире погибли почти два десятка человек, в том числе туристы из Канады и Перу. Значительный ущерб также был нанесен энергетической инфраструктуре и системе водоснабжения.

«Такого количества осадков за столь короткий промежуток времени мы не видели от 30 до 50 лет», — завил Хуссин Юабеб из Главного метеорологического управления Марокко.

Специалист также предположил, что эти дожди, называемые метеорологи внетропическим штормом, могут изменить погодные условия региона на месяцы и годы вперед.

До недавнего времени в Марокко продолжалась сильная засуха, из-за которой фермеры бросали свои поля, а в городах и деревнях вводились ограничения на использование воды. Теперь специалисты предполагают, что осадки пополнят запасы подземных вод, которыми снабжаются пустынные поселения.

