Срок базовой военной подготовки увеличат до 51 дня – Сырский

Для подготовки борьбы с дронами в армии добавляют дни обучения новобранцев.

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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский рассказал об увеличении срока базовой общей военной подготовки (БОВП) с 49 до 51 дня. Дополнительные два дня будут посвящены обучению противодействию вражеским ударным беспилотным летательным аппаратам (БпЛА). Об этом он сообщил по итогам ежемесячного служебного совещания 1 июля 2025 года.

«От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата», - отметил Главнокомандующий.

По словам Сырского, новая, шестая редакция программы БЗВП, которая вскоре будет завершена, включает обучение противодействию БпЛА как одну из ключевых новаций. Кроме того, усиливается психологическая подготовка, которая является неотъемлемой частью боевой готовности.

Для совершенствования подготовки развивается система обучения в тыловых полосах бригад. Сырский также отметил необходимость повышения безопасности в учебных центрах и на тыловых полигонах. В частности, запрещено скопление личного состава и техники, а также размещение военных в палаточных городках. На локациях подготовки строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения, внедряются дополнительные инженерные решения для защиты воинов.

Во время совещания главнокомандующий заслушал отчеты о мерах защиты учебных центров от воздушных и ракетных ударов врага. Он подчеркнул важность обустройства укрытий и своевременного оповещения о воздушных тревогах.

Сырский определил ряд задач для улучшения подготовки, в частности закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами в центрах подготовки подразделений. Ответственность за направление подготовки возложена на новоназначенного заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

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