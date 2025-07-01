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Термін базової військової підготовки збільшать до 51 дня – Сирський

11:11, 1 липня 2025
Задля підготовки боротьби з дронами в армії додають дні навчання новобранців.
Термін базової військової підготовки збільшать до 51 дня – Сирський
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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про збільшення терміну базової загальної військової підготовки (БЗВП) з 49 до 51 дня. Додаткові два дні будуть присвячені навчанню протидії ворожим ударним безпілотним літальним апаратам (БпЛА). Про це він повідомив за підсумками щомісячної службової наради 1 липня 2025 року.

«Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата», – зазначив Головнокомандувач.

За словами Сирського, нова, шоста редакція програми БЗВП, яка незабаром буде завершена, включає навчання протидії БпЛА як одну з ключових новацій. Крім того, посилюється психологічна підготовка, яка є невід’ємною частиною бойової готовності.

Для вдосконалення підготовки розвивається система навчання в тилових смугах бригад. Сирський також наголосив на необхідності підвищення безпеки в навчальних центрах і на тилових полігонах. Зокрема, заборонено скупчення особового складу та техніки, а також розміщення військових у наметових містечках. На локаціях підготовки будуються нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди, впроваджуються додаткові інженерні рішення для захисту воїнів.

Під час наради головнокомандувач заслухав звіти про заходи захисту навчальних центрів від повітряних і ракетних ударів ворога. Він підкреслив важливість облаштування укриттів і своєчасного сповіщення про повітряні тривоги.

Сирський визначив низку завдань для покращення підготовки, зокрема закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами в центрах підготовки підрозділів. Відповідальність за напрям підготовки покладено на новопризначеного заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

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ЗСУ Олександр Сирський

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